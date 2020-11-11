İsveç'te camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi

STOCKHOLM (AA) – İsveç'in Malmö kentindeki camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi.



Malmö Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malmö'nün Elisedal bölgesinde bulunan Mahmood Camisine mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu şüpheli beyaz tozun zararsız olduğu ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.



Malmö'de dün de İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği duyurulmuştu.

Emniyetten bugün yapılan açıklamada, mektup içindeki maddenin beyaz toz olduğunu ve yapılan incelemeler sonucunda tozun zararsız olduğunun tespit edildiği bildirildi.