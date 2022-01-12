İsveç’te elektrik zammından etkilenen kişilere devletten destek

İsveç’te elektrik fiyatlarının artmasının ardından hükümet, vatandaşlarına hane başı 220 dolar yardım yapılacağını açıkladı.

İsveç’te artan elektrik fiyatlarının ardından soğuktan daha çok etkilenen bölgelerde vatandaşlarına yardım yapılacağı açıklandı.

Yetkililer, elektrik faturalarına gelen zamdan etkilenen 1,8 milyon hane olduğunu belirterek, geçtiğimiz aralık ayı da dahil olmak üzere 3 aylık bir para desteği sağlanacağını açıkladı.

Her haneye 3 ay boyunca 220’şer dolar yardımda bulunulacağını bildiren yetkililer, toplamda vatandaşlara 661 milyon dolar yardım yapılacağını dile getirdi.

İsveç Maliye Bakanı Mikkel Damberg yardım kararına ilişkin, “Olağandışı durumlar için olağandışı önlemler alıyoruz” dedi. İsveç Enerji Bakanı Khashayar Farmanbar ise vatandaşların ekonomik olarak endişeye düşmekte haklı olduklarını söyledi.

İsveç’te soğuktan ve elektrik faturalarına gelen zamdan etkilenen vatandaşlar, pandemi nedeniyle evden çalıştıklarını ve bu durumda ısınma ihtiyaçlarının da daha fazla olduğuna dikkat çekerek, bu ay gelen elektrik faturalarının geçen aya göre iki kat yükseldiğini belirtti.

İsveç’te ithal edilmeyen elektriğin büyük bir çoğunluğu ülkenin kendi hidroelektrik enerji santrallerinden sağlanıyor.

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