İsveç'te Müslümanlar'a hakaretten eden bir kişiye ceza

STOCKHOLM (AA) – İsveç'in Uppsala kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kişi, sosyal medya üzerinden "Müslümanları aşağılayarak hakaret etmek" suçundan 40 gün hapse çarptırıldı, cezası 12 bin kron (Yaklaşık 10 bin 500 lira) tutarında para cezasına çevrildi.

Uppsala Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, 50 yaşındaki kişinin "nefret suçu" işlediği ve Müslümanlar'ı küçük düşürdüğü kaydedildi.

Zanlının 40 günlük hapis cezasına çarptırıldığı ve bunun da 12 bin kron (Yaklaşık 10 bin 500 lira) para cezasına çevrildiği bildirildi.

Cezaya çarptırılan bu kişi, sosyal medya üzerinden, Avrupa Adalet Divanının "İşyerleri, çalışanlarının dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir" kararına atıfta bulunarak yaptığı yorumdan dolayı şikayet edilmişti.