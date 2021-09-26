İsviçre eşcinsel evliliği oyluyor

Batı Avrupa’da eşcinsel evliliğin yasak olduğu nadir ülkelerden olan İsviçre’de halk bugün sandık başına gidiyor.

Sozcu.com.tr

İsviçre’de bugün halk eşcinsel evlilik ve eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinebilmeleri için sandık başında…

Batı Avrupa’da eşcinsel evliliğin yasak olduğu nadir ülkelerden olan İsviçre’de bugün bu konuda bir referandum yapılıyor. Federal hükümet ve parlamento yasaya onay verse de aşırı sağcı SVP’nin başını çektiği muhalifler bu konuda referandum yapılması çağrısında bulunmuştu.

Son anketlere göre İsviçre halkının büyük çoğunluğu eşcinsel evliliğe sıcak bakıyor. Son anketlerde katılımcıların yüzde 63’ü referandumda “evet” oyu vereceklerini söylese de son haftalarda “hayır” diyenlerin de sayısında artış görülüyor.

Yerel saatle gece 22:30 sularında oylama sonuçlarının açıklanması beklenirken, nihai sonuçların ise yarın açıklanması planlanıyor.

Eğer referandumdan evet çıkarsa, evli lezbiyen çiftlerin de sperm bağışı aracılığıyla çocuğu olmasına izin verilecek.

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