İsviçre merkezli bağımsız kurul, Çin ve DSÖ'yü “Kovid-19'u kontrol altına almada gayretsiz olmakla” eleştirdi

ANKARA (AA) – İsviçre merkezli bağımsız Salgına Hazırlık ve Müdahale Kurulu, Çin ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için yeterince gayretli olmadığını açıkladı.

CNN'in haberine göre, bağımsız inceleme kurulu, dün açıkladığı ikinci raporunda, Çin'in, Vuhan şehrinde Kovid-19 vakalarının ilk tespit edildiğinde halk sağlığı önlemlerini uygulamada daha hızlı ve etkili olabileceğini belirtti.

Raporda, Pekin yönetimine "salgınla mücadelede etkisiz davranma" eleştirisi yapılırken, "Kurul için net olan şey, halk sağlığı önlemlerinin Ocak 2020'de Çin'deki yerel ve ulusal sağlık yetkililerince daha güçlü bir şekilde uygulanmış olabileceğidir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ'nün salgınla ilgili geç harekete geçtiği vurgulanan raporda, "DSÖ'nün neden ocak ayının üçüncü haftasına kadar toplanmadığı ve toplandığında uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı için acil durum ilanı üzerinde anlaşmaya varamadığı net değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, DSÖ'nün 11 Mart 2020'ye kadar salgın ilan etmediğinin altı çizilirken, söz konusu tarihe kadar dünya çapında 118 bin vakaya rastlandığı ve 4 binden fazla ölüm kaydedildiği bildirildi.

DSÖ'nün "kendisinden beklenen işi yapmak için yetersiz kaldığı" sonucuna varıldığı belirtilen raporda, DSÖ'nün salgın potansiyeli olan hastalıkların raporlarını doğrulamak veya yerel bölgelere destek sağlamak için "son derece sınırlı" bir güce sahip olduğu kaydedildi.

– Kurul "reform" çağrısında bulundu

Çin ve DSÖ'nün salgındaki rolünü araştıran ve Mayıs 2020'de Dünya Sağlık Asamblesinde nihai bir rapor sunması planlanan kurulun, uluslararası toplumun salgınlarla nasıl başa çıkacağı konusunda "küresel bir sıfırlama" yapması gerektiğine dikkat çekildi.

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark ve eski Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf'in eş başkanlık ettiği bağımsız kurul, DSÖ'yü salgın ilan etmede gecikmeleri nedeniyle eleştirirken, "reform" çağrısında bulundu.

Vuhan'daki ilk vakalar, 12 Aralık-29 Aralık 2019'da tespit edilirken, 31 Aralık 2020'ye kadar DSÖ'ye bildirilmemişti.

Vuhan 23 Ocak 2020'de tecrit altına girdiğinde ise virüs çoktan Japonya, Güney Kore, Tayland ve ABD'ye yayılmıştı.

DSÖ, Acil Durum Komitesini 22 Ocak 2020'ye kadar toplamazken, 30 Ocak 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.