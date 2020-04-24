İsviçre'deki Türk çocukları 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

CENEVRE (AA) – İsviçre Türk Toplumunun (İTT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, ülkedeki yüzlerce Türk çocuk 23 Nisan fotoğrafları ve videolarıyla yarıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları, İsviçre'deki 23 Nisan etkinliklerini de iptal ettirdi.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İTT, sosyal medya üzerinden hazırladığı etkinlikle hem çocuklara hem de ailelerine 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

"Haydi hep beraber evlerimizi bayram yerlerine çevirelim" sloganıyla düzenlenen yarışmaya, İsviçre'de yaşayan 7-12 yaş arası yüzlerce çocuk "23 Nisan" konulu video ve resimleriyle katıldı.

İTT Başkanı Levent Karaağaç, AA muhabirine, kendilerine ulaşan görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirterek, "İsviçre'deki Türk çocuklarımız bizi gururlandırdı. İlk kez böylesine geniş çaplı bir yarışma düzenledik. İki gün boyunca 40 binden fazla kişi, İTT'nin sosyal medya sayfasını ziyaret ederek çocuklardan gelen resim ve videoları beğenip oy verdi." diye konuştu.

Yarışmanın birincisi ailesiyle 5 yıldızlı otelde bir haftalık tatille, ilk üçe giren yarışmacılar tablet bilgisayarla ve dereceye giren tüm yarışmacılar da Zürih Prime Class Lounge'da aileleriyle misafir olabilmelerine imkan sunan hediye çekleriyle ödüllendirildi.