İşyerinden tarihi eser fışkırdı

İstanbul Beşiktaş’ta bir iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1638 parça tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca aramalarda avlanması yasak 5 yaban hayvanı derisi bulundu. Ele geçirilen, zebra leopar ve yılan derileriyle tarihi eserler emniyette sergilendi.

Operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Beşiktaş’ta bir iş yerinde kaçak tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine 4 Ekim’de operasyon düzenlendi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen operasyonda 1638 parça tarihi eser ele geçirildi.

FARKLI TÜRLERDE ESER

Polis ekiplerince ele geçirilen tarihi eserler arasında, 16 çift takunya, 18 ahşap sandık kapağı, 13 ahşap sandık, Hristiyan etkileri taşıyan 5 ikon, bakır ibrik ve sürahiler, hat levhalar, haritalar, Beykoz işi seramikler, sedef kakma 2 tabanca, Sultan Abdülmecit tuğralı bir de vakfiye bulunduğu belirtildi.

TEKKE VE VAKIF MÜHÜRÜ

Ele geçirilen eserlerin 656’sının etnografik özellikli olduğu öğrenildi. Eserlerin bazılarında ise tekke ve vakıf mühürleri olduğu belirtildi.

ZEBRA VE LEOPAR DERİSİ

Aramalarda ayrıca avlanması yasak 5 yabani hayvan derisi ele geçirildiği de öğrenildi. Ele geçen yaban hayvan deriler arasında bir zebra, leopar ve 2 de yılan derisi bulunması dikkat çekti. Yaban hayvan derileri ve eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde basın mensupları için sergilendi.

Operasyon kapmasında 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.