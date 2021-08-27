İtalya, Afganistan’dan tahliyeleri tamamladı

İtalya, Afganistan’ın başkenti Kabil’den düzenlediği tahliye uçuşlarını tamamladı.
Yayınlanma: 19:11 – 27 Ağustos 2021
Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke başkent Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan tahliye operasyonları başlatmıştı.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, son İtalyan uçağının Kabil’den ayrıldığını belirterek, tahliye operasyonlarının tamamlandığını aktardı.
Son İtalyan uçağında Afgan sivillerin, İtalyan diplomatların ve askeri yetkililerin bulunduğu belirtilirken, bugüne kadar 4 bin 900 Afgan İtalya’ya tahliye edildi.
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