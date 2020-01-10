İtalya Başbakanı Conte, Hafter’in mesajını Erdoğan’a iletecek!

Giuseppe Conte’nin, Türkiye’nin yanı sıra Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de giderek Libya konusunda görüşmelerde bulunması bekleniyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Libya krizine siyasi çözüm bulunması çağrıları yapan ve ülke içinde etkisiz kalmakla eleştirilen İtalya hükümetinin, bu görüşmelerle “çatışmanın yönetimine dahil olmayı” amaçladığı belirtiliyor.

“ORTA DOĞU TURU CONTE’NİN SON KARTI”

La Repubblica gazetesi, Conte’nin gelecek haftaki gezilerini “Orta Doğu turu Conte’nin son kartı” başlığıyla haberleştirdi. Gazete, “Conte, Erdoğan’a gidiyor. Giuseppe Conte’nin üstlenmeye hazırlandığı en önemli misyon Türkiye’deki” diye yazdı.

Gazeteye göre Conte Ortadoğu gezisinde, Libya’daki çatışmanın iki tarafının da destekçileriyle görüşerek “ateşkesi teşvik etmeye” çalışacak.

Libya’da siyasi çözüme kapı aralamak amacıyla, “Ülkedeki farklı grupların üzerinde uzlaşacağı üçüncü bir kişinin belirlenmesi tezi” de ele alınacak. Conte, Çarşamba günü Roma’da görüştüğü General Halife Hafter’in pozisyonunu da Türkiye’ye iletecek. Gazeteye göre Hafter, Conte ile görüşmesinde, Türkiye’nin Libya’dan askerlerini geri çekmesi şartıyla ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını söyledi.

TÜRKİYE ZİYARETİNDE HAFTER’İN MESAJINI İLETECEK

La Stampa gazetesi de, Conte’nin Türkiye ziyaretinde Hafter’in bu mesajını ileteceğini yazdı. La Stampa, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarraj için “onurlu bir çıkış” formülü aranması ve “çatışmaların sona ermesini garanti edebilecek üçüncü bir isim bulunması” fikrinin Avrupa diplomatik çevrelerinde gittikçe beğeni kazandığını da vurguladı. La Stampa “Bu senaryo Türkler tarafından da dışlanmıyor” diye yazdı.

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İTALYA’NIN LİBYA GİRİŞİMLERİ

İtalya Başbakanı Conte, Çarşamba günü Roma’da General Hafter ve Fayez el Sarraj’ı ağırlama girişiminde bulunmuştu. Conte, Hafter ile üç saat süren bir görüşme yaparken, Sarraj son anda Roma’ya gelmekten vazgeçmişti.

Kulislerde konuşulanlara göre Sarraj’ın Roma ziyaretini son anda iptal etmesinde, Hafter’in İtalya’da kendisinden önce resmi biçimde ağırlandığını öğrenmesinin ya da bu bilginin basına sızmasının etkili olduğu sanılıyor.

Conte’nin “arabuluculuk” girişimi Serraj’ın Roma’ya gelmekten vazgeçmesiyle başarısız olurken; İtalyan basını bu yaşananları “diplomatik gaf, “inanılmaz hata” gibi eleştirel ifadelerle yorumladı.

İtalyan hükümetinin Libya krizinin çözümüne dahil olma çabaları kapsamında Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bu hafta Türkiye, Mısır ve Cezayir’e gitmişti.

Luigi Di Maio, Türkiye’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Libya’da halen bir “vekalet savaşı” yaşandığını söylemişti.

Di Maio, Libya’da “tüm tarafların dahil edildiği bir diyaloğun hedeflenmesi” ve “hemen ateşkesilan edilmesi” çağrısı yapmıştı.

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