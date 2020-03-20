İtalya futbolu ‘corona’ya karşı tek yürek! Milyonlarca Euro topladılar…

İtalya’da futbol kulüpleri, futbolcular ve taraftarlar, ülkeyi esaret altına alan corona virüsü ile mücadele etmek için sağlık kuruluşlarına şimdiden milyonlarca euro’luk destekte bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) İtalya’yı kasıp kavururken, Perşembe günü ölüm sayısı 3405’e yükseldi ve Çin’i geçen İtalya en fazla ölüm oranına sahip oldu. Toplum olarak bu krizle başa çıkmanın yollarını arayan İtalya’da futbol kulüpleri ve futbolcular da mücadeleden kaçınmıyor.

Roma Kulübü, ülkenin başkentindeki kiliselere 8 bin çift koruyucu eldiven dağıtırken 2 bin şişe el dezenfektanı sağladı. Inter Kulübü ise halk sağlığı birimlerine 300 bin yüz maskesi bağışladı.

Inter’in A takım oyuncuları ve teknik ekip 500 bin Euro’luk bağışta bulunurken, Roma, Milan, Juventus ve Fiorentina tarafından oluşturulan fonda yapılan kampanya sonucunda 420 bin Euro’dan fazla para toplandı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC’TEN KAMPANYA

Bazı futbolcular da bireysel olarak oluşturdukları fonlarla yardım kampanyası yaparken, Milan’ın yıldız ismi Zlatan Ibrahimovic “Virüsü uzaklaştır” sloganıyla başlatığı kampanyaya 100 bin Euro bağışta bulundu ve fonda toplanan para 250 bin Euro’yu geçti.

SPAL forveti Andrea Petagna, Napoli kaptano Lorenzo Insigne, Torino forveti Simone Zaza ve Juventus’un yıldızı Federico Bernardeschi de dahil olmak üzere birçok futbolcunun katıldığı kampanyada ise 430 bin Euro’dan fazla bağış yapıldı.

Roma ve İtalya’nın efsane futbolcusu Francesco Totti ise Roma’daki bir hastaneye yaşamsal belirtileri izlemeye yaratan 15 makine bağışladı.

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BERLUSCONI VE AGNELLI KESEYİ AÇTI

Milan’ın eski başkanı ve Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ise, Lombardiya bölgesinde 400 yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması için 10 milyon Euro bağışladığını duyurdu.

Juventus ve Fiat Grubu’nın sahibi Agnelli ailesi, ulusal sağlık hizmetini desteklemek için hastanelere 150 yapay solunum cihazı satın alacaklarını açıkladı.

Bu hafta yapılan açıklamaların ardından Juventus’lu Blaise Matuidi ve Hellas Verona oyuncusu Mattia Zaccagni’nin corona virüsü testlerini pozitif çıkmasının ardından Serie A oyuncuları arasındaki vaka sayısı 13’e yükseldi.

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