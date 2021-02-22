İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybeden büyükelçisi için yasta

ROMA (AA) – İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci’nin öldürülmesinin yasını tuttuklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya gönderdiği taziye mesajında, "Birkaç saat önce Goma kenti yakınlarında uluslararası bir konvoya saldırarak, Büyükelçi Luca Attanasio ve jandarma Vittorio Iacovacci ile şoförlerini öldüren alçak saldırının haberini dehşetle öğrendim. İtalya Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki mesleki görevlerini ifa ederken yaşamını yitiren devlet hizmetkarları için yas tutuyor." ifadelerini kullandı.

Mattarella’nın mesajında kurbanların yakınlarına başsağlığı dilenerek, acılarının paylaşıldığı belirtildi.

Başbakan Mario Draghi de 43 yaşındaki Büyükelçi Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci'nin ölümünden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakanlığın Dışişleri Bakanlığı ile koordineli biçimde hadiseye ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçimizin ve bir jandarma askerinin ölümünü dehşetle ve büyük bir acıyla öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2017'den bu yana görev yapan Büyükelçi ile İtalyan askerinin, görevlerini yerine getirirken hayattan koparıldığını aktaran Di Maio, "Bu acımasız saldırının nasıl gerçekleştiği halen belirsiz. Bu saldırıyı aydınlatmak için hiçbir çabadan kaçınılmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Di Maio'nun programını yarıda keserek Roma’ya dönmek için hareket ettiği belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, büyükelçi ve korumasının yaşamını yitirdiği saldırı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda BM konvoyuna yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından gerçekleştirildi.

Haberlerde, saldırının BM konvoyundaki kişileri kaçırmak için yapıldığı belirtilirken, olayı açıklığa kavuşturmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.