İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1326 vaka açıkladı

ROMA (AA) – İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1326 vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, günlük yeni vaka sayısı bugün tekrar 1000'i aşarak 1326 oldu. Salgının başından bu yana Kovid-19 bulaşanların sayısı 271 bin 515'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 35 bin 497 oldu.



Ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısı 27 bin 817, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 109 olarak açıklandı.

İyileşenler de 257 artışla 208 bin 201 oldu.



Test sayısı bugün 102 bin 959 ile günlük bazda rekor düzeye ulaştı. Ülkede salgın başından bu yana 8 milyon 828 bin 868 test yapıldı.

