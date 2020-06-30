İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü

ROMA (AA) – İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 29. haftasında lig lideri Juventus, Genoa’yı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.



Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus yüklense de gol bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi.



Siyah-beyazlı takım, 50. dakikada Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra ani gelişen Juventus atağında Portekizli Cristiano Ronaldo yaklaşık 25 metreden çektiği şutla topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

73. dakikada Douglas Costa, Juventus adına farkı 3’e çıkaran gole imza attı: 3-0.



Ev sahibi Genoa, 76. dakikada Andrea Pinamonti ile farkı 2’ye indiren golü attı: 3-1.



Son dakikalarda ev sahibi takım, gol için yüklense de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 72 puanla zirvedeki yerini korudu. Juventus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

26 puanlı Genoa ise 17. sırada kalırken bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşadı.

– Lazio da deplasmanda galip



Lider Juventus’un takipçisi başkent ekibi Lazio da Torino deplasmanına konuk oldu.



Maçın hemen başında ev sahibi Torino, Andrea Bellotti’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarının hemen başında Ciro Immobile ile skorda dengeyi yakalayan konuk Lazio 72. dakikada Marco Parolo ile üstünlük golünü buldu: 2-1.



Mücadelede başka gol olmadı ve Lazio, geriye düştüğü Torino deplasmanında maçı 2-1 kazanmasını bildi.



Bu sonuçla Lazio, puanını 68'e yükseltti ve lider Juventus’u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Torino ise 31 puanla 14. sırada yer aldı.