İtalya’da 3 Nisan’a kadar tüm spor etkinlikleri iptal edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sarsılan İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında yasakladıklarını açıklayarak, ”Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” dedi.

Kovid-19 buluşanların sayısının 9 bin 172 olduğu ülkede ölü sayısının 463’e yükselmesinin ardından Başbakan Conte düzenlediği basın toplantısında alınan bazı olağanüstü kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bütün ülkede yürürlülüğe girecek kararları tek tek açıklayan Conte, ”Artık zaman kalmadı. Hepimiz İtalya’nın iyiliği için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SERİE A DA MAÇLAR İPTAL EDİLDİ

Ülkede serbest dolaşımın sınırlandıracaklarını söyleyen Conte, ”Onaylanmış iş ve sağlık nedenleri dışında hareketi kısıtlıyoruz. Dışarıda toplanma yasağını da ekledik. Almamız gereken tedbirleri imzalayacağım” dedi.

Tüm İtalya’da okulların ve üniversitelerin 3 Nisan’a kadar kapalı kalacağının altını çizen İtalya Başbakanı yeni kararnameyle 1. Futbol Ligi Serie A dahil tüm spor müsabakalarının da 3 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu belirtti.

İTALYA İLE EURO 2020 AÇILIŞ MAÇI OYNAYACAĞIZ

Türkiye’nin de mücadele edeceği EURO 2020’de açılış maçı İtalya ile A Milli Takımımız arasında oynanacak. 12 Haziran’da Roma’da maça çıkması gereken Milli Takım için şimdilik herhangi bir karar alınmış değil. UEFA Başkanı Ceferin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada turnuva ile ilgili endişelerinin olmadığını ve hazırlıklı olduklarını açıklamıştı.