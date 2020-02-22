İtalya’da acil durum ilan edildi! Ölü sayısı artıyor

Yetkililer ülkenin kuzeyindeki 10 kasabaya giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtirken ölü sayısı ikiye yükseldi.

Avrupa’nın göbeğindeki İtalya’da 75 yaşındaki emekli bir duvar ustasının corona virüsü yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce de 78 yaşında bir adamın corona virüsü yüzünden öldüğü ifade edilmişti.

Veneto’da 11, Lombardy bölgesinde ise 39 olmak üzere toplanda 50 kişinin enfekte olduğu doğrulanırken hükümetin salgınla ilgili acil olarak toplandığı belirtildi.

Reuters’daki habere göre ise İtalya genelinde 58 vakanın görüldüğü öne sürüldü ve salgının Milano şehrine kadar ilerlediği ifade edildi. Unitcredit ve Ray-Ban gibi dünyaca ünlü İtalyan firmaların çalışanlarına uyarı mesajı yolladığı belirtilirken tarihi Venedik şehrindeki karnavalın da ertelenmesi gündemde.

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