İtalya’da aynı anda Covid ve grip aşısıan yeşil ışık

İtalya Sağlık Bakanlığı, vatandaşlarına Covid-19 aşısı ve grip aşısını aynı anda yapmaya yeşil ışık yaktı.
İtalya Sağlık Bakanlığı, bir açıklama yayınladı ve vatandaşların aynı anda hem Covid-19 aşısı olmasına hem de grip aşısı olmasına onay verdiğini duyurdu.
Bu hafta başında İngiltere’de yapılan bir araştırma insanların aynı anda hem Covid-19 aşısı hem de grip aşısı olmasının güvenli olduğunu tespit etmişti. Yapılan araştırmada yan etkilerin çok düşük olduğu belirtilirken, oluşturulan bağışıklık tepkisinde de negatif bir sonuçla karşılaşılmadığı aktarılmıştı.