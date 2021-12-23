İtalya’da Covid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

İtalya Başbakanlığı, bugün yapılan bir açıklamada ülkede Covid-19 yasaklarının sıkılaştırılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgınının ilk dalgasından en çok etkilenen ülkelerinden biri olan ve daha sonra sıkı önlem ve yüksek aşılama oranlarıyla normale dönmeye başlayan İtalya’da yeni yasaklar geliyor…

Başbakanlık bugün bir açıklama yaparak, bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında yeni yasak ve kısıtlamaların uygulanmasına onay verileceği kaydedildi.

Alınan kararlar kapsamında tiyatro, sinema ve spor müsabakalarında Ffp2 tipi maske takılmasına zorunluluk getirilirken, hükümetin yeni yıla kadar gece kulübü ve disko gibi mekanların kapatılmasını da gündemine aldığını duyurdu.

Öte yandan Covid-19 aşı sertifikasının geçerlilik süresi de 9 aydan 6 aya indirildi.

Son dönemde vaka sayısının tırmanışa geçtiği ülkede Çarşamba günü 36.293 insanda Covid-19 tespit edildi. Bu sayı son 1 yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçerken, iki gün önce açıklanan verilerin de tam 2 katı olarak dikkat çekti.

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