İtalya’da gündem Nicolo Zaniolo: Artık üzgün değil

Galatasaray, dün hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı – kırmızılılar 3-0 önde kapattı.

Teknik Direktör Okan Buruk ikinci yarıya sekiz oyuncu değişikliği yaparak başladı. 55. dakikada Emin Bayram skoru 4-0’a taşıyan golü kaydetti.

ZANIOLO ŞOV YAPTI

Dakikalar 84’ü gösterdiğinde ise Galatasaray’ın yeni transferi Zaniolo attığı golle skoru 5-0’a taşıdı. İtalyan yıldız bu golden dört dakika sonra ise Dubois’ya yaptığı asistle maçın yıldızlaşan isimlerinden biri oldu.

İTALYA’DA GÜNDEM ZANIOLO

23 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından İstanbulspor karşısında da çok iyi bir performans sergilemesi İtalyan basının da gündemine geldi.

‘ZANIOLO ARTIK ÜZGÜN DEĞİL’

İtalyan Corriere dello Sport da Zaniolo’nun İstanbulspor karşısındaki performansına geniş yer ayırdı.

‘Zaniolo artık üzgün’ değil başlıklı haberde; “Nicolo Zaniolo’nun yüzünden Roma’daki son döneminde olduğu gibi üzüntü ve ıstırabı okuyamazsınız artık” ifadeleri kullanıldı.

‘İÇİNDE BİR COŞKU VAR’

Haberde Zaniolo’nun attığı gollerden sonra takım arkadaşları ve taraftarlarla yaşadığı sevinçlere de yer verildi.

“84. dakikada gol attı ve 88 dakikada ise çizgiye inerek bir asist yaptı. İçinde bir coşku vardı. Gol sevinci sırasında takım arkadaşları ona katıldı ve hemen kucaklaştılar.”

Haberde ayrıca Galatasaray’ın, deprem nedeniyle verilen aranın ardından yeniden lige döneceği bilgisine yer verilirken, Zaniolo’nun da Teknik Direktör Okan Buruk’un güvenini kazandığı belirtildi.