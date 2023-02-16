İtalya’da gündem Zaniolo! Rapor ortaya çıktı

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ülkesinde yayınlanan bir rapora konu oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcuyu Roma kulübünden 15 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmış, 23 yaşındaki on numaraya 4.5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

RAPORUN SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İtalya Futbolcular Birliği, Roma’da gerçekleştirilen toplantıda ‘Futbolcular saldırı altında’ başlıklı raporun sunumunu gerçekleştirdi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina’nın da hazır bulunduğu toplantıda İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Umberto Calcagno bir konuşma gerçekleştirdi. Zaniolo konusunu buzdağının görünen kısmı olarak niteleyen Calcagno, oyuncunun eski kulübü Roma ile yaşadığı sıkıntılar ve kendisini Galatasaray’a transfer olmaya götüren süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

‘SÜREÇ DAHA İYİ YÖNETİLEBİLİRDİ’

Ansa’da yer alan sözlerinde şunları söyledi:

“Zaniolo vakasında süreç daha iyi yönetilebilirdi. Ancak bu şiddetin ya da yaşananların gerekçesi olamaz. Zaniolo Türkiye’de mi? Zaniolo’nun ve kulübün kararını etkileyen sportif performans dışında ya da iş sözleşmesinin dışında durumlar olmasından dolayı üzgünüm. Futbolcunun seçimi, çalışma ilişkisine yabancı olan kişiler tarafından şekillendirildi”

Milliyet