İtalya’da kaybolan helikopter bulundu mu? Türklerin kimliği belli oldu mu?

İtalya’nın Lucca kentinden kalkan Eczacıbaşı çalışanlarını taşıyan helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşunda görev yapan dört Türk bulunuyordu. Helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

İtalya’da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşunda görev yapan dört kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyordu ancak helikopter kazasından acı haber geldi.

KAYBOLAN HELİKOPTER BULUNDU MU?

Reuters, helikopterin enkazına ulaşıldığını açıklarken ilk olarak 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Daha sonra ise, İtalya haber ajansı ANSA 7 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Modena Valiliği de, kazadan kurtulan olmadığını doğruladı.

KAYBOLAN HELİKOPTERDEKİ TÜRKLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?

Helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya’da bulunan 4 çalışanı, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot bulunuyordu.

Helikopterde bulunan Türklerin isimleri de belli oldu: Eczacıbaşı Holding’e bağlı Altınova’daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak.