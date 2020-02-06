İtalya’da korkunç kaza: Tren devrildi, ölü ve yaralılar var

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde Milano-Salerno seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Bu sabah erken saatlerde meydana gelen kaza, ülkenin en yoğun demiryolu hattı olan Milano-Bologna trafiğini felç etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken öndeki vagon ile bir yolcu vagonu raydan çıkarak yan yattı. Trenin demiryolu hattındaki bir binaya çarptığı belirtilirken hükümet adına açıklama yapan Marcello Cardona, “Kazanın bilançosunun daha yüksek olmaması bir şans. Başka ölüm yok” dedi.

Yerel saatle 05:10’da kalkan trenin, 20 dakika sonra Livraga’da raydan çıktığı açıklandı.