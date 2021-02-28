İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 455 yeni vaka kaydedildi

ROMA (AA) – İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 17 bin 455 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 257 bin 24 testte 17 bin 455 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasının üzerinden geçen bir yılda, toplam vaka sayısı 2 milyon 925 bin 265'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 422 bin 367’ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 231'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 192 artarak 97 bin 699'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 6 bin 847 artışla 2 milyon 405 bin 199'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 258 bin 271 oldu. Aşılananların 1 milyon 396 bin 221'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

– Malta'daki durum

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı bugün yaşandı. Son 24 saatte 263 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve böylece vaka sayısı 22 bin 482'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 19 bin 447 oldu. Halihazırda 2 bin 720 aktif Kovid-19 hastası bulunuyor.

Malta'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 2 artışla 315'e yükseldi.

Adada şu ana kadar aşılananların sayısı ise 77 bin 967'yi buldu.