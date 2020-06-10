İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 114'e yükseldi

ROMA (AA) – İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 34 bin 114'e yükseldi.



Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1162'lik düşüşle 31 bin 710’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 235 bin 763'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 202 oldu.



İyileşenlerin sayısı bugün 1293'lük artışla 169 bin 939 çıktı.



Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 71 artarak 34 bin 114'e yükseldi.



Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 263 olan sayı, bugün 249'a geriledi.



Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 381 bin 349 test yapıldı.