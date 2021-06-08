İtalya'da son 24 saatte 102 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

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Alaturka Online
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ROMA (AA) – İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 102 artarak 126 bin 690'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 220 bin 917 testte 1896 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 235 bin 592'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 181 bin 726'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 688'e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 artarak 126 bin 690'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 519 artışla 3 milyon 927 bin 176'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 38 milyon 967 bin 383 oldu. Aşılananların 13 milyon 252 bin 430'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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