İtalya'da son 24 saatte 1851, Malta'da 23 yeni Kovid-19 vakası saptandı

ROMA (AA) – İtalya’da son 24 saatte 1851, Malta'da 23 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1851 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 314 bin 861 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 19 artarak 35 bin 894'e çıktı.



Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 51 bin 263’e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 9 artarak 280’e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 1198 artarak, 227 bin 704 oldu.



– Malta'daki durum



Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Kovid-19 salgınının ikinci dalgasını ciddi şekilde geçiren ada ülkesi Malta’da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.



Adada son 24 saatte 23 yeni vaka kaydedilirken, halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı 262 oldu.

Ülkede ölü sayısı da son 24 saatte 1 artarak, 35'e yükseldi.



Bu arada, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre, 14 günlük ortalama ölüm oranı 3,6'ya çıkan Malta, takip edilen 31 ülke arasında ölüm oranının yüksekliğiyle ilk sırada yer aldı.