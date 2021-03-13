İtalya'da son 24 saatte 26 bin 62 Kovid-19 vakası kaydedildi

ROMA (AA) – İtalya'da Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 372 bin 944 testte 26 bin 62 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkede salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 3 milyon 201 bin 838'e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 520 bin 61'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 982'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 317 artarak 101 bin 881'e, iyileşenlerin sayısı 14 bin 970 artışla 2 milyon 579 bin 896'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 430 bin 266 oldu. Aşılananların 1 milyon 922 bin 72'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

– Bölgelerin risk seviyesi güncellendi

İtalya'da artan vakalar karşısında Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle bölgelerin risk kategorileri güncellendi.

Son kararnameyle 10 bölge daha "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategoriye, 8 bölge de "yüksek riskli" (turuncu) kategoriye alınarak, risk ve tedbir seviyeleri artırıldı.

Ülkede şu an sarı ile "orta riskli" grupta yer alan bölge kalmadı. Sadece Sardinya Adası, tüm faaliyetlerin serbest olduğu "düşük riskli" kategoride yer almaya devam etti.

Buna göre, ülkedeki 21 idari bölge, nisan başına kadar 1'i "beyaz", 9'u "turuncu" ve 11'i "kırmızı" bölge olarak kalacak ardından 3-5 Nisan'daki Paskalya Yortusu sırasında ülke genelinde "kırmızı" bölge uygulamasına geçilecek.

Salgında risk seviyesinin yüksek olduğu yerlerin yer alacağı "turuncu" ve "kırmızı" bölgelerde büyükşehirler arasındaki seyahat kısıtlaması, restoran, bar ve mağazaların kapalı kalması uygulamaları gibi kısıtlayıcı uygulamalar devam edecek.

Restoranlar, sadece paket servis olarak hizmet verebilecek.

"Turuncu" bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, "kırmızı" bölgelerde iş ve acil gereksinimler haricinde sokağa çıkmak yasak. Ayrıca "kırmızı" bölgelerde uzaktan eğitime geçilecek.

İtalya, salgında vaka artışına karşı 4 Kasım 2020'den beri bölgesel tedbir stratejisiyle mücadele ediyor.