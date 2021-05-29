İtalya'da son 24 saatte 3 bin 351 Kovid-19 vakası kaydedildi

ROMA (AA) – İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 247 bin 330 testte 3 bin 351 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 55'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 241 bin 966’ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1095’e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83 artarak 126 bin 2 oldu.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 569 artışla 3 milyon 845 bin 87'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 33 milyon 770 bin 194 oldu. Aşılananların 11 milyon 596 bin 495'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.