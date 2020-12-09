İtalya'da son 24 saatte 499 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) – İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 499 artarak 61 bin 739 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 756 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede günde ortalama 200 binin üzerinde test yapılırken salının tatil olması sebebiyle test sayısı 118 bin 475'te kaldı.

Salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 770 bin 149'a ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 710 bin 515'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 320'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 499 artarak 61 bin 739'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 39 bin 266 artarak 997 bin 895 oldu.