İtalya'da son 24 saatte 662 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) – İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 662 artarak 59 bin 514 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 bin 52 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 709 bin 991'e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 754 bin 169, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 517 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak, 59 bin 514'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 923 artarak, 896 bin 308'e ulaştı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgında ölenlerin yaş ortalamasının 81 olduğunu açıkladı.

Ülkede ocak ayından itibaren sağlık çalışanları ve 80 yaş üstünün aşılanmaya başlaması bekleniyor.