İtalya’da son 24 saatte bin 391 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 143 bin 332 corona virüsü testi yapıldığı ve bin 391 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 271 bin 276’ya ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 775’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 318 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 41 bin 81 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısında düne göre değişim olmazken, 161 hastanın tedavisine devam ediliyor.

İtalya’da bugüne kadar 57 milyon 409 bin 238 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 23 milyon 620 bin 191 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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