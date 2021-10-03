İtalya’da uçak düştü: 8 ölü

Yazan:
Alaturka Online
-

İtalya’nın Milano kentinde küçük bir uçağın boş bir binanın üzerine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 00:57 – 04 Ekim 2021

İtalya’da uçak düştü: 8 ölü

İtalya’nın Milano kentindeki Linate Havaalanı’ndan Sardunya Adası’na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü.

Uçağın düşmesinin ardından patlama sesi duyulurken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Çevredeki bazı araçlar ise alev aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada kazada 2’si mürettebat 8 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

İtalya'da tarihi köprüde yangın çıktı İlginizi Çekebilir İtalya’da tarihi köprüde yangın çıktı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?