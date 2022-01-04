İtalya’da yeni cumhurbaşkanı için 24 Ocak’ta oylama yapılacak

İtalyan parlamentosu, Sergio Mattarella’dan boşalacak cumhurbaşkanlığı koltuğu için 24 Ocak’ta oylama yapacak.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Ocak’ta oylama yapılacağını ve parlamento üyelerinin toplanacağını duyurdu. Gelişmeyi İngiliz haber ajansı Reuters, “son dakika” ibaresiyle servis etti.

Ülkenin Başbakanı Mario Draghi’nin de daha önce açıkça, “Cumhurbaşkanı olmak isterim” sözleri dolayısıyla ülkede belirsizliğin olduğu kaydedilirken, Draghi’nin cumhurbaşkanı olması durumunda ülke erken seçime gidebilecek.

74 yaşındaki eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın yanı sıra ülkede dört dönem başbakanlık yapan 85 yaşındaki Silvio Berlusconi de adaylar arasında yer alıyor. Öte yandan Draghi ve Berlusconi’nin yanı sıra Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato ve Marta Cartabia da adaylar arasında gösteriliyor.

Normalde sembolik bir pozisyon olan ve 7 yıllık görev süresi olan İtalyan cumhurbaşkanlığı seçimlerden sonra ya da hükümetlerin dağılmasından sonra karar merci olarak görev alıyor. Cumhurbaşkanı başbakan ve kabine üyelerinin aday gösterilmesinde son sözü söylüyor.

İtalya’da yeterli sayıda oya ulaşılana kadar seçim yapılıyor. İlk üç tur oylamada oyların üçte ikisini alan kişi cumhurbaşkanı seçilirken dördüncü oylamadan sonra ise oyların yarısından fazlasını alan cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu oylama sistemi başladığından beri seçilen 12 cumhurbaşkanından sadece ikisi ilk üç oylama turu sonunda belirlenmişti.

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