İtalya’dan Afgan sığınmacılarla ilgili çağrı

İtalya, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından, başta kadınlar olmak üzere hakları tehdit altında olan Afganlar için harekete geçti. Ülkede Belediye Başkanları, “Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım” çağrısı yaptı.

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İtalya’da aralarında Roma Belediye Başkanı’nın da dahil olduğu bazı belediye başkanları, Afgan sığınmacılara “insani koridor” açılması çağrısı yaptı ve belediye tesislerinin bu kişileri ağırlamak için kullanılmasını teklif etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’Ya bu yönde bir mektup yazdığını açıkladı.

Virginia Raggi, “Roma, Afganistan’da korku ve umutsuzluğun pençesindeki binlerce kişiyi kaderlerine terk etmek istemiyor” dedi.