İtalya’dan Afgan sığınmacılarla ilgili çağrı

İtalya, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından, başta kadınlar olmak üzere hakları tehdit altında olan Afganlar için harekete geçti. Ülkede Belediye Başkanları, “Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım” çağrısı yaptı.
İtalya’da aralarında Roma Belediye Başkanı’nın da dahil olduğu bazı belediye başkanları, Afgan sığınmacılara “insani koridor” açılması çağrısı yaptı ve belediye tesislerinin bu kişileri ağırlamak için kullanılmasını teklif etti.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’Ya bu yönde bir mektup yazdığını açıkladı.
Virginia Raggi, “Roma, Afganistan’da korku ve umutsuzluğun pençesindeki binlerce kişiyi kaderlerine terk etmek istemiyor” dedi.
Raggi, Afgan kadınlara eğitim bursları verilmesi, misafir öğretim üyesi pozisyonu sağlanması gibi girişimlerde bulunulması çağrısı da yaptı.
Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori de “Afganistan’da yaşanan trajedi karşısında çok sayıda İtalyan kentinin belediye başkanları olarak sığınmacıları kabul etmeye hazırız” dedi.
İtalyan Belediyeler Birliği’nin göç sorumlusu ve Prato kenti Belediye Başkanı Matteo Biffoni ise İçişleri ve Savunma Bakanları ile bu konuda iletişime geçtiklerini açıkladı.
Biffoni, “İtalyan belediye başkanları Afgan aileleri ağırlamak için üzerlerine düşeni yapmaya hazırlar” diye konuştu.
TÜRKİYE DE İŞBİRLİĞİNE DAHİL OLMALI
Afganistan’da asker bulunduran ülkelerden olan İtalya, son birliklerini geçen Haziran ayında geri çekti. İtalyan askerlerinden 54’ü bu ülkedeki misyonda hayatlarını kaybetti.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu göreve gelmesinden bu yana ilk kez dün akşam bir söyleşi verdi ve Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.
Draghi, Rai 1 kanalında yayımlanan söyleşide “20 yılda İtalya 54 askerini kaybetti. Yaklaşık 700 askerimiz de yaralandı” dedi ve ekledi:
“Ailelerine, yaptıkları fedakarlığın boşa gitmediğini söylemek istiyorum. Oraya gönderilmelerine sebep olan değerleri savundular.
“Temel özgürlükleri, kadınların haklarını savundular, terörü önlemek için operasyonlar yaptılar… Benim için ve tüm İtalyanlar için onlar kahramanlar.”
Draghi ayrıca, İtalya ile işbirliği yapan Afganların ülkeye getirilebilmesi için çalıştıklarını açıkladı. Başbakan, bu kişilerin dışında Afganistan’da hak savunuculuğu yapanların da Avrupa’ya kabul edilmesi için işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.
İtalya’nın G20 başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Draghi, Afganistan’da temel hakların, kadın haklarının korunması için G20’nin önemli rol oynayabileceğini vurguladı.