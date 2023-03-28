İtalyan basını büyük sürprizi duyurdu: Süper Lig devinin hedefinde Andrea Pirlo var

Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğüne getirilen Teknik Direktör Andrea Pirlo, Türkiye’de gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

İlk sekiz haftada sadece bir kez kazanabilen İtalyan teknik adam, sonrasında ise büyük bir çıkış yaptı. Fatih Karagümrük yönetimi, birçok takımın aksine genç çalıştırıcının arkasında durdu ve şimdi bunun meyvelerini topluyor.

PIRLO’DAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

İtalyan’ın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport’a konuşan 43 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Karagümrük ile devam eden sözleşmesi ve sezon sonunda neler olacağı ile ilgili konuştu.

İtalyan teknik adam, “Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmanın daha iyi olacağını söyledim. Doğru yerde, uygun programlarla gelişmeyi çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

“JUVENTUS İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ”

Daha önce teknik direktörlük yaptığı Juventus ile olan ilişkisine de değinen İtalyan teknik adam, “Juventus ile ilişkimiz çok iyi. Andrea Agnelli ile konuşma fırsatım oldu. Karşılıklı saygı devam ediyor” şeklinde konuştu.

“JUVENTUS’A GERİ DÖNERİM”

“Juventus sana ikinci bir şansı verirse geri döner misin?” sorusuna da yanıt veren Pirlo, “Elbette. Eğer Juventus gibi üst düzey bir kulüp seni ararsa gidersin” dedi.

BOMBAYI DUYURDULAR!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile yapılan röportaja tam sayfa ayıran La Gazetta dello Sport, genç teknik adam ile ilgili de sürpriz bir iddia ortaya attı.

‘ADAYLARDAN BİRİ ONU BEŞİKTAŞ’IN BAŞINA GETİRMEK İSTİYOR’

Gazetede yer alan habere göre, Beşiktaş başkanlığı için aday olacak isimlerden biri Andrea Pirlo’yu göreve getirmek istiyor. Haberde, “Pek de parlak bir sezon geçirmeyen Beşiktaş’ın ilgisinden bahsediliyor.

Ufukta başkanlık seçimleri var. Adaylardan birisi onu takımın başına getirmek istiyor.” ifadeleri kullanıldı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN SÖZLEŞMESİ 2024’TE BİTİYOR

Sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fransız teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçmişte siyah – beyazlılarla büyük başarılar yakalayan Şenol Güneş’e takımı teslim etmişti.

Ekim 2022’de göreve gelen tecrübeli teknik adamın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.