İtalyan basını Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’nun sözleşmesindeki maddeyi açıkladı

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Roma’dan 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo’nun sözleşmesindeki şaşırtan maddeyi İtalyan basını duyurdu. İşte Galatasaray’daki son gelişmeler ve ayrıntılar…

GALATASARAY BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo transferi için Roma’ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının % 20’si A.S. Roma S.r.l.’ye ödenecektir.

Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir.

Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

İLK MAÇINDA GALİBİYETİ GETİRDİ

Nicolo Zaniolo, Galatasaray’daki ilk maçına damga vurdu. Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa’yı konuk ettiği maçta oyuna ikinci yarıda dahil olan İtalyan yıldız, Rashica’nın asistinde sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı ve takımına 3 puanı getirdi.

Zaniolo’nun Kasımpaşa maçındaki golü sonrası İtalyan basını Zaniolo’yu manşetlere taşımıştı.

SKY Italia; “Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa’ya karşı galibiyet golünü atarak rüya gibi bir ilk maç oynadı. İkinci yarıda eski Romalı, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruş ile takımına 3 puanı kazandırdı” ifadelerini kullanmıştı.

La Gazzetta dello Sport ise; haberinde “11 dakika sürdü. Devre arasının ardından Yunus Akgün’ün yerine oyuna girdi ve golünü attı. Nicolo Zaniolo’nun İstanbul’da Galatasaray ile mutluluk hikayesi bu. Bu kez golün anlamı farklı.

Puan tablosunun zirvesindeki Galatasaray için yarış adına önemliyken yine ocak ayında Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu. Yeni taraftarları onu tezahüratları ile favori belirlemişlerken şimdiden İngiltere’ye ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçına odaklanmış olan Roberto Mancini’nin yüzü gülüyor. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda.” ifadelerine yer vermişti.

Corriere Dello Sport’un haberinde ise; “Roma’nın eski oyuncusu, Süper Lig’deki ilk maçında hemen belirleyici oldu. Devre arasının ardından Okan Buruk tarafından oyuna sokuldu, Kasımpaşa karşısında sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla maçı çözdü” denilmişti.

ROBERTO MANCINI: HENÜZ TAM HAZIR DEĞİL

Galatasaray’ın Roma’dan 15 milyon Euro bedelle transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İtalya’da da büyük ses getirmişti. İtalyan basını, Roberto Mancini’nin Zaniolo’ya Galatasaray’a gitmesi yönünde tavsiyeler verdiğini iddia etmişti. Zaniolo’nun İtalya Milli Takımı’na yeniden davet edilmesi bekleniyordu fakat Mancini, Galatasaraylı yıldızı aday kadroya dahil etmedi.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo’yu milli takıma davet etmeme nedenini açıkladı. Zaniolo ile ilgili gelen soruya yanıt veren Mancini, “Gol atan çok fazla İtalyan yok. Zaniolo henüz yeni transfer oldu. Galatasaray’da yeni yeni forma giymeye başladı ve henüz hazır değil. Galatasaray’da başarılı olması durumunda harika niteliklere sahip olduğunu ve milli takımın ona ihtiyaç duyduğunu anlamasını umuyoruz.” dedi.

İtalya, EURO 2024 Elemeleri C Grubu’nda İngiltere, Malta, Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile aynı grupta yer alıyor. İtalya Milli Takımı 23 Mart’ta İngiltere ile karşılaşacak. Gök Mavililer 26 Mart tarihinde ise Malta’nın konuğu olacak.

MILAN VE TOTTENHAM ŞİMDİDEN ZANIOLO’NUN PEŞİNDE

Avrupa’da transfer penceresinin kapanmasından hemen önce Premier Lig ekipleri Tottenham ve Bournemouth ile transfer görüşmeleri gerçekleştiren Zaniolo, iki kulüple de anlaşma sağlayamamıştı. Roma’nın kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncu Avrupa’da transferin kapanmasından sonra 15 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olmuştu.

Zaniolo’yu kadrosuna katmak isteyen Tottenham ve Milan, oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyerek yaz transfer döneminde hamle yapmayı planlıyor. İtalyan basınında Juventus’un da Zaniolo’yu renklerine bağlamak istediği ve 35 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek İtalyan yıldızı kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

ZANIOLO’NUN SÖZLEŞMESİNDE ŞAŞIRTAN DETAY

Devre arasında İtalyan takımı Roma’dan Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa ve dünyada dikkatleri üzerine geçti. Sarı kırmızılılar, İtalyan oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Zaniolo’nun sözleşmesinde ise 35 milyon Euro serbest kalma bedeli yer aldı.

Galatasaray’dan bu sezon 900 bin Euro kazanan Zaniolo, diğer yıllar için net 2 milyon 750 bin Euro kazanacak. İtalyan yıldızın başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek karın yüzde 20’si de Roma’ya verilecek.

Sabah gazetesinde Zaniolo’nun ilk maçında ilk golünü atmasının ardından 1 milyon 500 bin Euro’luk özel maddenin aktifleştiği haberi yer almıştı. İtalyan basını da Zaniolo’nun sözleşmesi hakkında bir detay yayınladı.

NTV Spor’un La Gazzetta Dello Sport’tan derlediği habere göre Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.