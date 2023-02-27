İtalyan basını Nicolo Zaniolo’yı konuşuyor

Alanyaspor ile Galatasaray, geliri depremzedelere bırakılmak üzere bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadele kalabalık bir taraftar grubu önünde oynandı. Alanyaspor 17. dakikada Ivan Cavaleiro’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı – kırmızılılar 31. dakikada Rashica’nın attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
69. dakikada Barış Alper’in golüyle Galatasaray öne geçti. Bu golden sekiz dakika sonra ise Barış Alper’in asistinde Berlkan topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.
ZANIOLO SAHNE ALDI
80. dakikada Teknik Direktör Okan Buruk, Berkan’ın yerine yeni transfer Nicolo Zaniolo’yu oyuna aldı. 90+4. dakikada hızlı Galatasaray hücumunda, Kerem’in derinlemesine pasına Zaniolo hareketlendi. Ceza sahası dışına çıkan kaleciyi de çalımlayan İtalyan yıldız yaptığı vuruşta oyunu 4-2’ye taşıdı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
İTALYA’DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ
Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti. Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:
FORZA ROMA: TÜRKİYE’DE İLK GOL
“Eski Romalı Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan maçın 80. dakikasında sahaya girdi. Zaniolo Türkiye’deki ilk golünü attı. Farioli’nin çalıştırdığı Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2’ye getirdi. Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi.”
TUTTOSPORT: ZANIOLO HEMEN KAHRAMAN “Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti. Galatasaray, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli’nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.
Eski Romalı Zaniolo ilk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı. Zaniolo, rakip kaleciyi geçmiş numarası yaparak güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı. Son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek olan Türkiye Süper Lig’in yeniden başlamasını bekleyen güzel bir başlangıç.”
CORRIERE DELLO SPORT: ROMALILARI ENDİŞELENDİREN GOL “Romalıları endişelendiren o gol Türkiye’ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo’nun Şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü. Galatasaray depremin şokunun ardından liglerin yeniden başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli’nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.
İkinci yarının 35. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak finali takımı lehine 4-2 imzaladı. Türkiye Süper Lig, son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek.”