İtalyan doktorlardan corona virüsünün şifrelerini ortaya çıkaran çalışma

Yazan:
Alaturka Online
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27 doktorun altına imza attığı çalışmada 20 Mart’a kadar elde edilen veriler incelendi. Söz konusu çalışmada corona virüsüyle ilgili elde edilen bilgiler şöyle:

– Hayatını kaybedenlerin ortalama yaşı 78.5. Kadınlarda 82, erkeklerde ise 79 olarak gösteriliyor.

30 YAŞA KADAR OLGU YOK

– Kayıpların 2252’si erkek, 948’i kadın.

– Yaşamını yitiren 3200 kişide 0-30 yaş arasında olgu bulunmuyor.

30-39 yaş: 9
40-49 yaş: 27
50-59 yaş: 93
60-69 yaş: 329
70-79 yaş: 1134
80-89 yaş: 1309
90 ve üzeri: 298

LOMBARDİYA BİRİNCİ SIRADA

– Çalışmada incelenen 3200 kişide, 2175 ölümle Lombardiya birinci sırada bulunuyor.

– 481 hastanın altta yatan rahatsızlıkları olduğu tespit edildi. Bunlar hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalığı, atriyal fibrilasyon, kronik böbrek yetmezliği, kanser, KOAH, demans, inme, kronik karaciğer hastalığı olarak görüldü.

– Vakalar başvuru yaptıklarında en çok görülen belirtiler, yüzde 76 ateş, yüzde 73 solunum zorluğu, yüzde 40 öksürük, yüzde 8 ishal, yüzde 1 kanlı balgam. Başvuruların yalnızca yüzde 5’inde bir belirti kayıtlara geçmemiş.

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