İtalyan oyuncunun menajeri İstanbul devini resmen açıkladı

Süper Lig’de devre arası transfer dönemi Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle durgun geçse de kulüpler de bir yandan çalışmalara devam ediyor.

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Süper Lig’in devleri kadrolarına yeni isimleri eklemeye devam ediyor.

İSTANBUL DEVLERİ TRANSFER TAARUZUNDA

Sezon başında yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, devre arasında müthiş bir transfere imza attı. Roma’nın 23 yaşındaki yıldızını kadroya katan sarı – kırmızılılar Avrupa’da da gündem oldu.

Galatasaray, İtalyan yıldızın karşılığında Roma’ya 15 milyon Euro ödeyecek. Şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Zaniolo’nun dışında Kaan Ayhan ve Hatayspor’dan Samuel Adekugbe’yi de kadroya kattı.

FENERBAHÇE’DEN ÜÇ TRANSFER

Sezon Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, devre arasında kadroya üç ismi ekledi. Adana Demirspor’dan Samet Akaydin’i kadroya katan sarı – lacivertliler Parma’dan sol bek Jayden Oosterwolde ve Barcelona’dan Emre Demir’e de imza attırdı.

Fenerbahçe yeni isimleri kadroya katmak için çalışmalara devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERLERE DEVAM EDİYOR

Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından puan durumunda üst sıralara doğru tırmanmaya başlayan Beşiktaş devre arası transfer dönemini en hızlı geçiren ekip oldu. Wout Weghorst’u kaybeden siyah – beyazlılar, Al Nassr’dan ayrılan eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı kadroya kattı.

Kamerunlu golcünün dışında, Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic, Serie A ekibi Sampdoria’dan Omar Colley, Kayserispor’dan Onur Bulut ve Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim transfer edildi.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş ile adı anılan bir diğer isimse Serie A ekiplerinden Cremonese’de forma giyen sol bek Emanuele Valeri… İtalyan oyuncunun menajeri transfer iddilarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Menajer Daniele Ferri; “Emanuele’nin Serie A kariyerinden memnunuz. Her zaman iyi çalıştı ve bunun meyvelerini alıyor.

Beşiktaş’ın ona bir ilgisi oldu, ancak Valeri hem ekonomik hem de profesyonel olarak orada kendisini geliştirebileceği bir ortam görmedi” ifadelerini kullandı.

Bu sezon İtalya Serie A’da 22 karşılaşmada iki kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, bir kez de asist yapma başarısı gösterdi. Cremonese, Valeri’yi Eylül 2020’de 100 bin Euro karşığında Cesena’dan transfer etmişti.