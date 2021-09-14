İtalyan polisi 500’e yakın sahte Francis Bacon eserine el koydu

Yaklaşık 500 sahte Francis Bacon sanat eserine, İtalyan polisi tarafından 3,5 milyon dolarlık değer biçilen kişisel eşyalarla birlikte el konuldu.

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Polisten yapılan açıklamada, soruşturulan yedi şüpheliden beşinin sahte sanat eserlerinin ticaretini yapmak, dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlandığı belirtildi. Ayrıca şüphelilerden Bologna’da bir sanat koleksiyoncusu olan kişinin, daha önce 2018’de iki sahte Picasso ve diğer Bacon eserleriyle ilgili bir soruşturmaya karışmış olduğu kaydedildi.

ARTNews’in haberine göre polis; şüphelilerin sahte sanat eserlerini prestijli ulusal ve uluslararası sergiler, kataloglar, web siteleri, vakıflar ve yabancı hukuka tabi şirketler aracılığıyla fiyatlarını artırmak için yeniden satmayı planladıklarını söyledi.

İlk defa sahte Francis Bacon sanat eserleri ortaya çıkmıyor. 2016 yılında bir Londra galerisi, Bologna merkezli koleksiyoncu Cristiano Lovatelli Ravarino’dan ödünç alınan bir dizi ünlü sanatçının eserini sergiledi. Ancak uzmanlar, içlerinde Bacon’dan da izler taşıyan sergideki parçaların sahte olabileceğini öne sürdü.

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