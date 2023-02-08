İtalyanlar Beşiktaş’ın yeni transferini duyurdu

Devre arası transfer döneminde takıma bir savunma oyuncusu kazandırmak isteyen Beşiktaş, transferi gerçekleştirmek üzere…Devre arası transfer döneminde takıma bir savunma oyuncusu kazandırmak isteyen Beşiktaş, transferi gerçekleştirmek üzere…

Devre arası transfer döneminde Wout Weghorst’u kaybeden siyah – beyazlılar, eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı kadroya katarak önemli bir takviye yapmıştı.

HADZIAHMETOVIC DE GELDİ

Forvet transferinin ardından orta sahaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Konyaspor’un Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic’i listesine almıştı.

Uzun süren transfer görüşmelerinin ardından 25 yaşındaki oyuncu 3.20 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer oldu. Başarılı orta alan oyuncusunun bir sonraki satışından Konyaspor’a yüzde 20 pay verecek.

İTALYANLAR TRANSFERİ AÇIKLADI

İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Sampdoria’da forma giyen stoper Omar Colley için iki kulübün anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haberde ayrıca siyah – beyazlıların İtalyan ekibine 2 milyon Euro’dan biraz fazla bir bonservis ödeyeceği belirtildi.

Sampdoria geçtiğimiz günlerde Hellas Verona’dan Koray Günter’i kadrosuna katmıştı.

KUZENİYLE AYNI LİGDE OYNAYACAK

Gambiyalı oyuncu Omar Colley, Fatih Karagümrük’ün Atalanta’dan kiraladığı Ebrima Colley ile kuzen.

İki kuzen farklı takımlarda, ancak aynı ligde forma terletecek.

OMAR COLLEY’İN KARİYERİ

2013 yılında Finlandiya’nın KuPS takımına transfer olarak Gambiya’dan çıkış yapan başarılı oyuncu, 2015 yılında Djurgarden’ın yolunu tuttu.

Burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. 2016 yılında Genk 1.70 milyon Euro karşılığında Omar Colley’i kadrosuna kattı.

Genk forması altında büyük bir çıkış yapan Gambiyalı savunmacı, Temmuz 2018’de 9.25 milyon Euro karşılığında Sampdoria’ya katıldı.

Bu sezon Serie A’da 16 maça çıkan Omar Colley bir kez gol atmayı başardı. İtalya Kupası’nda da iki maçta görev yaptı.