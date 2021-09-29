İtalya’yı karıştıran heykel… Özgürlük mücadelesini transparan kadın figürüyle yansıttı

İtalya’da 1850’li yıllardaki işçilerin mücadelesini anlatması beklenen bir heykelin açılışı tartışmaları beraberinde getirdi. Bir kadını transparan elbise içinde tasvir eden heykelin ‘cinsiyetçi’ olduğu iddiasıyla kaldırılması istendi.

Sozcu.com.tr

İtalya’nın güneyindeki Sapri komününde yer alan bir heykel ülkenin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde bir parkta açılış töreni gerçekleştirilen heykel, Emanuele Stifano isimli heykeltıraş tarafından yapıldı.

İtalyan şair Luigi Mercantini tarafından 1858’de yazılan La Spigolatrice di Sapri isimli şiire ithafla yapılan heykelin, o dönem özgürlük mücadelesi veren tarım işçilerini temsil etmesi bekleniyordu.

‘BANA KALSA ÇIPLAK YAPARDIM’



Ancak söz konusu heykelin, bir kadını transparan elbise içinde vücut hatlarını oldukça belirgin bir şekilde tasvir etmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Heykelin cinsiyetçi bir yaklaşımla yapıldığını ve dönem mücadele ruhunu yansıtmadığını savunanlar heykeltıraşı topa tuttu.

Bazı milletvekilleri heykelin kaldırılması için çağrıda bulunurken, heykeltıraş Stifano eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Stifano, “Eğer bana kalmış olsa, tamamen çıplak bir figür yapardım” dedi.

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