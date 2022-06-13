İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Yazan:
Alaturka Online
-

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:

İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kaza, Boğazlıyan-Sarıkaya yolu kavşağında meydana geldi.

Boğazlıyan’dan Yozgat istikametine doğru seyir halinde olan 66 ED 666 plakalı Boğazlıyan itfaiye aracı, Sarıkaya istikametinden Boğazlıyan istikametine giden F.Ç. idaresindeki 27 BBD 78 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan şoför ile S.Ç. olay yerinde, N.Ç. ise hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye aracı sürücüsü Ö.H. gözaltına alındı. İHA

Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı yükseldi İlginizi Çekebilir Balıkesir’deki feci kazada ölü sayısı yükseldi Bayrampaşa'da feci kaza: 7 yaralı İlginizi Çekebilir Bayrampaşa’da feci kaza: 7 yaralı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?