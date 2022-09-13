İtfaiyeci alımı bakanlık engeline takıldı

Nüfusu 2 milyona ulaşan Mersin’in, itfaiye teşkilatına taze kan olarak büyük ihtiyaç duyduğu personel alımı talebi bakanlık engeline takıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç duyulan 282 yeni itfaiyeci alma isteğine 7 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay çıkmadı. CHP’li Başkan konuyu meclis toplantısında gündeme getirerek acilen çözüm istedi.

Ali Ekber ŞEN

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 16 bin kilometrekarelik alanda, 2 milyonluk nüfusa 563 itfaiye eriyle hizmet veriyor. Son 2 yıldır geniş çaplı orman yangınlarına da tanık olunan şehirde itfaiye erleri orman yangınlarında da aktif görev aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadrolarına 282 yeni itfaiye eri daha katmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazı yazdı ancak Mersin’in beklediği 282 yeni itfaiyeci için beklenen imza 7 aydır Ankara’dan çıkmadı. CHP‘li Seçer, kadro beklentilerini, büyük orman yangınından 6 gün sonra, belediye meclisinde bir kez daha hatırlattı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin eylül ayı olağan toplantısının açılışında konuşan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sözlerine, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Mersinli Uzman Çavuş Harun Yıldırım ile aynı çatışmada şehit olan silah arkadaşlarını anarak başladı.

“TÜM KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

7 Eylül 2022 günü Gülnar’a bağlı Büyükeceli Mahallesinde orman yangını çıktığını, yangının kısa sürede Silifke’nin Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayıldığını hatırlatan Başkan Seçer, “Yangın yaklaşık 1500 dekarlık alanda etkili oldu. 29 saatlik hummalı bir çalışma sonunda yangın kontrol altına alınabildi.

Büyükşehir Belediyemiz ile Adana, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Karaman, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde ve Alanya belediyeleri itfaiyeleri ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar havadan, karadan müdahalede bulundular. Bölgede büyük özveriyle çalışan tüm kahramanlara teşekkür ediyorum. Bu tür afetlerin yaşanmaması konusunda vatandaşlarımız duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

“BAKANLIK 7 AYDIR YAZIYA YANIT VERMEDİ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 563 itfaiye personeli ile hizmet verdiğini kaydeden Seçer, “Bilindiği gibi itfaiyemizin görev alanı yerleşim alanlarıyla sınırlıdır. Ama bütün canların imdadına koşmak için her zaman hazır bir teşkilata sahip olmamız lazım. Son yangında buna bir kez daha şahit olduk. Biz de itfaiye teşkilatımızı güçlendirmek adına önemli bir ilke imza atıyoruz. Ata eğitim merkezini hayata geçiriyoruz.

Sadece kendi belediyemiz değil başka belediyelerden itfaiyeciler de orada eğitim alacak. Aynı zamanda itfaiye teşkilatımızı güçlendirmek amacıyla 282 yeni itfaiyeci alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 28 Şubat 2022 tarihinde bir yazı yazarak itfaiye eri atama kadrosu izni talep ettik.

İtfaiye erleri her fizik açından, hem mental açıdan iyi seçilmesi ve hazırlanması gerekiyor. Çünkü hayata doğrudan müdahale ediyorlar. Hayat kurtarıyorlar. Biz de bu konuyu önemsiyoruz. Ancak yazının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen bize bu konuda olumlu bir yanıt verilmedi. Gönül ister ki bu konuyla ilgili bakanlık bize yanıt versin” diye konuştu.

“KENDİMİZİ YENİLEME GAYRETİ İÇİNDEYİZ”

2 milyon nüfusa ulaşan Mersin itfaiye teşkilatını Türkiye’ye örnek bir itfaiye teşkilatı haline getirme çabasında olduklarının da altını çizen Başkan Seçer, “Eğitim merkezimizle, araç gerecimizle, personelimizle. Yeni araçlar kazandırdık. Paraya da acımadık çünkü bizim önceliğimiz insanların can güvenliği, mal güvenliği, yerleşim alanlarında çıkacak yangınlara zamanında ve etkin müdahale için kendimizi yenileme gayreti içinde oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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