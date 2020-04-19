İthalatın önü daha da açıldı

Ayrıca Türkiye’nin bazı gelişmekte olan ülkelere tekstil ve konfeksiyonda uyguladığı tavizli vergiler de yerli üreticileri korumak amacıyla kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre TMO, 1.5 milyon ton buğday ile 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi kuru baklagiller ile 100 bin ton pirinci hiçbir gümrük vergisi ödemeden ithal edeceği gibi ayrıca ton başına 200 doları bulan ek mali yükümlülüklerden de muaf olacak.

Böylece TMO, bu ürünleri iç piyasada ucuza satabilecek.

Ayçiçek üreticisi yandı

Gümrük vergisi oranı ayçiçeği tohumu ithalatında 31 Mayıs’a kadar yüzde 13’ten 9’a, ayçiçeği ithalatında da yüzde 30’dan 18’e düşürüldü. Böylece net ithalatçı olduğumuz ayçiçeği ve ayçiçeği tohumu ithalatının önü daha da açılmış oldu.

Hükümet geçen yıl da yine bu dönemde indirime gitmiş, ayçiçeği üreticileri zor durumda kalmıştı.