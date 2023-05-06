İtibardan tasarruf edilecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kamuda tasarruf tedbirleri ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı genelgeyi hazırlamaları için kurmaylarına talimat verdi.

Bütçe verilerine göre kamunun sadece üç aylık makam aracı kira gideri 621 milyon 874 bin lirayı buldu. Üç ayda kamu binaları için ödenen kira tutarı ise 6 milyar 891 milyon 433 bin liraya ulaştı.

“İtibardan tasarruf olmaz” diyerek harcamaları kısmayan iktidar, muhalefetin seçim vaatleri için “Kaynağı nereden bulacaksın?” diye soruyor. Bütçe rakamları, makam aracı ve hizmet binası kiraları gibi ‘itibar’ kalemlerine milyonlarca lira gittiği görülüyor. Millet İttifakı’nı oluşturan altı partinin ekonomi kurmayları da hafta sonu İstanbul’da bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulunacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’den de hangi düzenlemelerin yasa ile hangilerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılacağının belirlenerek metin haline getirilmesi istendi.

Kılıçdaroğlu’nun vaatleri arasında taşıt saltanatının sona erdirilmesi ve 16 Cumhurbaşkanlığı uçağından 15’inin satılıp yerlerine yangın söndürme uçaklarının alınması da yer alıyor.