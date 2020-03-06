İtibarımızı Ayaklar Altına Aldılar ! Yazıklar Olsun Hepsine !





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi. Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren (bu gece) durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı. ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yurda döndü. Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kremlin Sarayı'nda 2 buçuk saat baş başa görüşmüş, daha sonra iki liderin başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşme de 3 saatten fazla sürmüştü. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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