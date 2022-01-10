İtibarsızlaştırmak için direkt hedef alıyorlar

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası ve kalkınma ajanslarının CHP’li belediyelere yanlı davrandığını söyledi, böyle tepki gösterdi.

Saygı ÖZTÜRK

Geçen yılı orman yangınlarıyla, yangın sonrası verdiği hizmetlerle gündeme gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye tarımda üretimi artırmazsa kıtlık yaşanacağı uyarısında bulundu. Kırsal kesimi tarım ve hayvancılık yönünden desteklediklerini belirten Gürün, insanların süt ineklerini bile satar duruma geldiğine dikkat çekti.

Pandemi nedeniyle sosyal yardımlara ağırlık verdiklerini, acil olmayan yatırımları durdurduklarını belirten Gürün, ekonomik durumun belediyeler üzerinde de olumsuz etkilerinin giderek ağırlaştığını söyledi. Gürün şöyle konuştu: “CHP‘li büyükşehir belediye başkanları olarak sıkça bir araya geliyor, prensip kararları alıyoruz. Üyesi olduğumuz Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası ve kalkınma ajanslarının CHP’li belediyelere adil olmayan davranışları var.”

YÜKÜMÜZ ARTTI

“Yaptığımız kara kış yardımları ve hazırlıkları da belediyelere önemli bir yük getirdi. CHP’li belediyelerden mülkiye müfettişleri eksik olmuyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan müfettiş baskını hepimizi üzdü. Yaptığımız toplantıda, Ekrem İmamoğlu‘nun yanında olduğumuzu açıkladık. Yanlı tutumlara karşı tepkimizi her fırsatta ifade edeceğiz.”

ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Türkiye’nin tarımda kötü durumda olduğuna dikkat çeken Gürün, önümüzdeki yıl gıda yönünden zafiyete uğrayabileceğimizi belirtti. Gürün “Gıda açığının tamamını ithal edecek halimiz yok. O yüzden bizi kıtlık bekliyor. Süt ineklerinin kesildiği bir dönem yaşıyoruz. Süt bulamama ihtimalimiz olacak. Üretim, iç tüketime yetmeyecek” diye konuştu.

İTİBARSIZLAŞTIRMA

CHP’li başkanların başarılı çalışmaları ve birlikteliğinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini kaydeden Dr. Osman Gürün sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemlerde yapılan açıklamalarda direkt belediye başkanları hedef alınıyor. Bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. CHP’li büyükşehir belediye başkanları arasında çok iyi bir uyum var. Toplantılarımızda gerçekten belediyeciliği konuşuyoruz. Birbirimize katkıda bulunuyoruz. Bununla kalmayıp genel sekreterler, diğer birim amirleri de kendi aralarında toplantılar yapıyor. Birbirlerine deneyim ve uygulamalarını anlatıyorlar. Bilgi alış-verişi son derece yararlı sonuçlar veriyor. Ortak kararlar alıyoruz. Bakanlıkların, valiliklerin yapması gerekenler konusunda öneriler götürüyoruz. Ancak bunların hiçbirisinin dikkate alınmadığını üzülerek izliyoruz.”

CHP’li belediyeler üzerinde oynanmak istenen oyunlara da dikkat çeken Gürün “Terörist olabilirim, örgüt üyesi olabilirim veya parayı yedi diyebilirler. Her türlü şey ellerinde hazır. Kime ne yafta asacaklar belli değil” dedi.

11 AYDIR ONAY BEKLİYOR

Fransız Kalkınma Ajansı’nın 230 milyon Avro krediyi hiçbir garanti istemeden vermeye hazır olduğunu, kredinin kullanılabilmesi için Cumhurbaşkanı’nın “Kredi kullanacak” diye yazı vermesi gerektiğini belirten Gürün “11 aydır bu yazıyı bekliyoruz. Bu krediyle su alt yapımızı yenileyeceğiz, su kaçaklarını önleyeceğiz. Ama, Cumhurbaşkanı onaylamadığı için elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz” dedi. Önümüzdeki yaz Türkiye’yi kuraklığın beklediğini de öne süren Gürün, o yüzden baraj yapılması, isale hattının kurulması gerektiğini söyledi. Suyun yüzde 70’inin sulamada kullanıldığını hatırlatan Başkan Gürün bunun büyük bir israf olduğunu, damlama ve yağmurlama yöntemiyle sulamaya ağırlık verilmesinin önem taşıdığını, bunun toprağın tuzlanmasının da önüne geçeceğini kaydetti.

Bölgede yazlıkların artık “Kışlık” olduğunu da ifade eden Gürün, tarımda kooperatiflerle işbirliğini geliştirdiklerini, ipek böcekçiliği, sakız ağacı, kestane, ceviz, incir gibi kurutularak saklanabilen ürünler için fidan dağıttıklarını, kırsalda kadınlara iki dişi, bir erkek keçi dağıtımında da başarılı uygulamalar yapıldığını sözlerine ekledi.