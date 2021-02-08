İtirafçı Atasoy böyle aklandı

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan, ancak bu göreve başlatılmadan emekliye ayrılan Serdar Atasoy, 27 Ocak’ta FETÖ soruşturmasında gözaltına alınmıştı. FETÖ’nün mahrem imamlarıyla operasyonel hatlar üzerinden haberleştiği gerekçesiyle gözaltına alınan Atasoy, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütsel geçmişine ilişkin tüm bildiklerini anlattı.

Atasoy hakkında 1 Nisan 2019’da verilen takipsizlik kararına SÖZCÜ ulaştı. Hakkındaki birçok tespitin dikkate alınmayarak dosyasının kapatıldığı anlaşılan karara göre Atasoy ile ilgili Kars Başsavcılığı’nın ankesörlü görüşme yaptığına ilişkin tespitinin delil sayılmadığı anlaşıldı.

Karara göre Atasoy’un ismi, darbeci general Cemil Turhan’dan ele geçirilen ‘Cumhurbaşkanı başyaver aday havuzu’ listesindeki 139 kişi arasında 10. sırada yer alıyordu. Emniyetin “Özellikle FETÖ’cüler seçiliyor” uyarısı da dava açmaya yeterli görülmedi.