İTO lideri Avdagiç: 195 meclis üyesiyle açık orta kazandık

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç İTO seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan meslek komiteleri ve meclis üyesi seçim sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından “195 meclis üyesiyle açık ara kazandık” açıklaması yaptı.

İTO seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan 81 meslek komitesi ile meclis üyesi seçimi bugün tamamlandı. Bu sabah başlayan oylama işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

247 sandıkta kullanılan oyların sayımının ardında İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, sonucu Twitter hesabından duyurdu. Avdagiç paylaşımında, “Elhamdülillah…195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah” dedi.

İTO’DA BAŞKANLIK SEÇİMİ 15 KASIM’DA YAPILACAK

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 15 Kasım Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim ve disiplin kurullarını ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.