İTO ‘piyasanın şikayetlerini’ açıkladı: Yüksek faiz, eleman ve hammadde sıkıntısı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Piyasada ‘iş’ var ama en çok duyduğumuz üç şey faiz, eleman, hammadde sıkıntısı” dedi. Avdagiç, yüksek faizin etkisini ortadan kaldırmak için yatırımcının finansman maliyetinin belli bir kısmının kamu kaynakları tarafından karşılanmasını önerdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Sanayide şu anda işle, siparişle ilgili sıkıntı yok. Talepleri karşılayabilmek için hazır stokları dahi devreye aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bazı üreticilerin çift vardiya çalışmaya döndüğünü biliyoruz. Piyasada ‘iş’ var ama en çok duyduğumuz üç şey faiz, eleman, hammadde sıkıntısı” dedi.

“KAMU KAYNAKLARINDAN KARŞILANABİLİR”

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, üreticinin sipariş tarafında sorun yaşamadığını belirterek, üreticinin iş yapma iştahının yüksek olduğunu kaydetti.

Avdagiç, “Siparişte sorun yok. Bizim o siparişi karşılayacak iş yapma iştahımız var” ifadelerini kullandı. Piyasada finansman sıkıntısına karşı ‘seçici’ destek sağlanması önerisinde bulunan Avdagiç, “Yüksek faizin etkisini asıl ortadan kaldıracak belki de tek konu, yatırımcının finansman maliyetinin belli bir kısmının kamu kaynakları tarafından karşılanması” dedi.

HAMMADDE TEMİNİ

Avdagiç, bir diğer hassas konunun da hammadde temini ile ilgili olduğunu belirtti.

Avdagiç, “Diyorlar ki, demir fiyatlarını devlet düşürsün. Demir fiyatını devlet mi belirliyor hayır, Londra Metal Borsası var. Türkiye’nin kendi iç üretim kaynakları ile buna adım atabiliriz. Nasıl Çin ihracata kısıtlama getiriyor, diyor ki içerideki talebi karşılamadan ihraç edemezsin. Bu yaklaşımları dünya metal dengesini bile bozuyor. Bizim de kritik hammaddeler için belki de bunu yapmamız gerek” diye konuştu.

“ELEMAN SIKINTISI VAR”

Sanayide en çok duydukları konulardan birinin de eleman sıkıntısı olduğunu belirten Avdagiç, nitelikli ara eleman sorununa çözüm için üniversite mezunu ama iş bulamayan gençlerin de ikincil kurslarla iş dünyasına yönlendirilebileceğini kaydetti. (İHA)

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